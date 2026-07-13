Трамп утверждает, что США заберут Ормузский пролив под свой контроль Трамп заявил, что США намерены взять под контроль Ормузский пролив

Москва13 июл Вести.Вашингтон намерен взять под контроль Ормузский пролив и обеспечить его охрану. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

Трамп подчеркнул, что США намерены сохранить морской путь и управлять им.

Мы станем стражами пролива. И когда мы это сделаем, нам заплатят за это. Мы охраняли пролив в течение 50 лет, и нам так и не заплатили за это. Мы охраняли его зря, но теперь будем зарабатывать деньги сказал он

Ранее иранская сторона заявляла, что Ормузский пролив останется закрытым до прекращения вмешательства США в ситуацию на Ближнем Востоке.

В свою очередь Вашингтон утверждает, что Иран не контролирует Ормузский пролив, поскольку его акватория сохраняет статус международного водного пути.

Кроме того, журналист портала Axios Барак Равид сообщал, что за последние сутки вооруженные силы США сопроводили через Ормузский пролив 20 коммерческих судов.