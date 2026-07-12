Axios: за несколько часов до смерти Грэм пошутил, что не может "умереть сейчас"

Грэм незадолго до смерти пошутил об антироссийских санкциях Axios: за несколько часов до смерти Грэм пошутил, что не может "умереть сейчас"

Москва12 июл Вести.Незадолго до смерти сенатор Линдси Грэм (включен в РФ в список террористов и экстремистов) пожаловался на плохое самочувствие, но при этом пошутил, что не может "умереть сейчас", поскольку ему нужно разобраться с рядом международных вопросов, в числе которых антироссийские санкции. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

За несколько часов до смерти Грэм поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Во время этого разговора сенатор проинформировал главу Белого дома о своей поездке на Украину и о законопроекте о введении санкций против РФ, который он намеревался вынести на голосование в Сенате. Трамп сообщил Грэму, что планирует начать новую волну ударов по Ирану после нападения на суда в Ормузском проливе, написал Равид в X.

Человек, который разговаривал с Грэмом вскоре после этого, сказал, что сенатор пожаловался на плохое самочувствие сообщил журналист

Собеседник Грэма порекомендовал тому немедленно обратиться за медпомощью, однако сенатор сказал, что проконсультируется с врачами после запланированного интервью на телевидении.

Грэм затем пошутил: "Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно добиться принятия санкций против России, разобраться с Ираном и наладить отношения Израиля с Саудовской Аравией" приводит подробности Равид

Через несколько часов Линдси Грэм скончался.

Как пишет Politico, смерть сенатора поставила под вопрос перспективы введения санкций против российских энергоносителей. Инициативу может ожидать неопределенность, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел из жизни, отмечает издания.

Линдси Грэм скончался в субботу, 11 июля. Как сообщили в офисе сенатора, его смерть наступила после внезапной и непродолжительной болезни.