Москва12 июл Вести.В вечер, когда умер американский сенатор сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), у него дома находилась полиция. Об этом сообщил NBC News.

По данным телеканала, в дом сенатора на Капитолийском холме вечером 11 июля прибыла полиция. В экстренные службы поступил вызов, в котором сообщили о сердечном приступе. Прибывшие позже медики госпитализировали Грэма, однако спасти политика не удалось.

Официальное сообщение о смерти сенатора его офис опубликовал 12 июля. Накануне Грэм посещал Украину, где осмотрел подземное производство ударных дронов ВСУ и готовился к представлению нового законопроекта с санкциями против России.

Как пишет агентство Reuters, президент США Трамп назвал Грэма "одним из величайших людей и сенаторов" и трудолюбивым патриотом.

Еще в 2015 году Грэм заявил CNN, что Трамп - "разжигатель расовой ненависти, ксенофоб и религиозный фанатик", добавив: "Он не представляет мою партию. Он не представляет ценности, за которые борются мужчины и женщины в военной форме".

Во время избирательной кампании 2016 года, в которой Грэм, как и многие другие республиканцы, проиграл президентские праймериз Трампу, написал в социальных сетях: "Если мы выдвинем Трампа, нас уничтожат... и мы этого заслужим".