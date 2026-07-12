Зеленский рассказал о двух встречах с сенатором Грэмом незадолго до его смерти

Зеленский отреагировал на смерть сенатора Грэма Зеленский рассказал о двух встречах с сенатором Грэмом незадолго до его смерти

Москва12 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что дважды встречался с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) незадолго до его смерти.

Глубоко расстроены новостью о смерти сенатора США Линдси Грэма. <…> Мы были в постоянном диалоге, которого мне будет не хватать. Только за последнюю неделю мы встречались дважды написал он в своем Telegram-канале

По словам Зеленского, за годы полномасштабного конфликта Грэм десять раз посещал Украину. В последние недели, как отметил глава киевского режима, сенатор работал над инициативами, которые могли бы "приблизить мир", в том числе над ужесточением санкций против России. Зеленский заявил, что "Америка и мир потеряли решительного лидера", и выразил соболезнования родным и близким политика.

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. Он был одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций против России, который в начале апреля представила двухпартийная группа американских сенаторов. Ключевыми авторами документа стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривала в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ, включая пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.