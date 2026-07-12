"Линдси будет очень не хватать": соболезнования Трампа по смерти Грэма Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма

Москва12 июл Вести.Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отметив, что его будет очень не хватать.

Сенатор Линдси Грэм, один из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, мертв! Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линдси будет очень не хватать! Детали и договоренности. Так грустно написал Трамп в своей социальной сети

Грэм умер 11 июля на 72-м году жизни. Как сообщили в офисе сенатора, он скончался от "непродолжительной и внезапной болезни".

Грэм был одним из главных критиков России в американском Сенате, выступал за усиление антироссийских санкций. В 2023 год МВД России объявило его в розыск, а в феврале 2024 года сенатора внесли в список террористов и экстремистов.