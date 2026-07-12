В Европе из-за экстремальной жары "легли" тысячи российских сайтов В Европе из-за аномальной жары произошли сбои в работе тысячи российских сайтов

Москва12 июл Вести.Рекордная жара в Европе привела к неполадкам на серверах российских интернет-хостингов.

Об этом заявил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, пишет Росбалт.

Таким образом, тысячи сайтов, ориентированных на русскоязычную аудиторию, оказались недоступны для пользователей на продолжительное время, иногда до нескольких десятков часов.

По словам Цаплина, проблемы возникли в амстердамском дата-центре Qupra. В последние дни июня температура в Нидерландах достигала почти 40 градусов. Это привело к тому, что системы охлаждения в дата-центре начали отказывать: промышленные кондиционеры выходили из строя один за другим, серверы автоматически активировали защитное отключение во избежание перегрева и повреждения оборудования.

Означенная площадка считается одной из важнейших для хостингов, работающих с клиентами из русскоговорящих стран. По оценке Цаплина, сбои затронули до 75–90% компаний, чьи серверы расположены в Амстердаме, а некоторые заказчики оставались без доступа к своим ресурсам до 45–70 часов.

Отраслевые эксперты подчеркивают, что аномальная жара лишь обнажила уже существующие уязвимости в инфраструктуре. Изначально европейские дата-центры проектировались исходя из предположения, что летние температуры не превысят +30–32 градусов, и закладывание резерва под +40 градусов считалось экономически нецелесообразным.

Отмечается, что первый сбой системы охлаждения в Qupra произошел еще зимой, при стандартных температурах, когда оборудование уже работало на пределе своих возможностей. Дополнительную нагрузку создают многочисленные арендаторы, использующие высокопроизводительные серверы, которые генерируют значительно больше тепла по сравнению со стандартным оборудованием.

Ранее сообщалось, что страны Европы столкнулись с новой волной аномально высоких температур.