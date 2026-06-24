Москва24 июн Вести.Атмосфера среди сотрудников Еврокомиссии стала напряженной из-за жары и отсутствия кондиционеров в части зданий, сообщает европейское издание Politico.

По данным издания, высокая температура начала раздражать работников некоторых подразделений Еврокомиссии. Даже стандартные советы о том, как вести себя в жаркую погоду, вызвали у перегревшихся чиновников недовольную реакцию. Речь идет, в частности, о рекомендациях не выходить на улицу в самые жаркие часы и регулярно пить воду.

Politico отмечает, что один из сотрудников Еврокомиссии написал, что ему нравится приходить в офис, поскольку там есть кондиционер. В ответ представитель генерального директората сельского хозяйства сообщил, что в их здании кондиционеров нет вовсе. Кроме того, чиновники жалуются на сложные условия работы в помещении, где ранее уже возникали проблемы с водопроводной водой.

Отдельное раздражение вызвал совет Еврокомиссии отключать в офисе источники тепла, включая электроприборы. Один из чиновников в ответ иронично заметил, что тогда ему придется выключить свой ноутбук.

По данным погодного сервиса AccuWeather, на этой неделе температура в Брюсселе, где расположены основные структуры ЕС, не опустится ниже 31 градуса. В пятницу воздух может прогреться до 38 градусов.

Ранее телеканал France 24 сообщал, что во Франции из-за аномальной жары отменяют занятия в школах.