Роспотребнадзор: если в офисе нет кондиционера рабочий день может быть сокращен

Роспотребнадзор: рабочий день могут сократить, если в офисе нет кондиционера Роспотребнадзор: если в офисе нет кондиционера рабочий день может быть сокращен

Москва11 июн Вести.Если в жару в офисе нет кондиционера, рабочий день может быть сокращен на несколько часов. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС.

Уточняется, что в офисе необходимо поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов.

В случае отсутствия климатического оборудования рабочий день рекомендуется сократить отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что, если температура в помещении достигла 28,5 градуса рекомендуется сократить рабочий день на час, при 29 градусах – на два часа, а при 30,5 градуса – на четыре. При температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным.

9 июня кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Георгия Плеханова Ольга Леонова заявила, что офисные сотрудники в России могут отказаться от работы летом, если температура в помещении превышает 28 градусов.