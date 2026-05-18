Врач Малиновская: не стоит настраивать кондиционер ниже 22 градусов в жару

Москва18 мая Вести.Температура кондиционера ниже 20 градусов в жаркую погоду может негативно сказаться на здоровье. Об этом NEWS.ru рассказала врач-физиотерапевт Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская.

В жару кондиционер следует устанавливать на температуру в диапазоне 20-22 градусов. Это оптимальный уровень, который позволяет охладить помещение, не создавая риска переохлаждения и негативного влияния на здоровье сказала врач

Малиновская также посоветовала не направлять поток холодного воздуха прямо на себя, регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил, что необходимо для установки кондиционера. По его словам, фасад дома является общим имуществом собственников, поэтому нужно получить согласие жильцов.