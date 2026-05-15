Врач перечислила напитки для спасения от жары и развенчала опасный миф Врач Павлова посоветовала пить в жару воду, минералку, зеленый чай без сахара

Москва15 мая Вести.Врач общей практики Елена Павлова посоветовала пить в жару зеленый чай без сахара или морс. Своими рекомендации специалист поделилась в комментарии NEWS.ru.

По словам Павловой, в Москве температура свыше +30 градусов переносится особенно тяжело из-за раскаленного асфальта и влажности воздуха. Врач посоветовала заранее изменить режим питания и питья.

Эксперт указала на то, что в жару организм теряет много жидкости, поэтому следует пить от полутора до трех литров воды в день, но не залпом, а небольшими глотками каждые 15–20 минут.

Лучше всего подойдут чистая питьевая вода, минералка, зеленый чай без сахара, морсы поделилась информацией Павлова

Врач также дала рекомендации и насчет питания. По ее словам, основой рациона должны быть овощи, фрукты, ягоды, в том числе арбуз, клубника и угоды. Павлова посоветовала выбирать из белков курицу, рыбу или яйца, и готовить их утром или вечером, чтобы кухня не нагревалась днем. Также врач сообщила, что надо стараться не есть жирное, жареное, фастфуд и наваристые супы вроде борща.

Эксперт предупредила, что алкоголь, сладкие газированные напитки и кофеин только ухудшают состояние в жару: обезвоживают, создают лишнюю нагрузку на сердце. Врач назвала опасным мифом веру некоторых людей в то, что пиво освежает.

Собеседница журналистов коснулась и темы выбора одежды. По словам Павловой, в жару стоит носить только натуральные ткани - лен, хлопок, вискозу, бамбук. А синтетика и узкие джинсы, как она сказала, нарушают вентиляцию.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что в столице на следующей неделе ожидается жара.