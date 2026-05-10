Синоптик Паршина: июньская жара ожидается только в центральных регионах РФ Гидрометцентр опроверг данные об аномально жарком июне по всей стране

Москва10 мая Вести.В июне высокая температура воздуха ожидается только в нескольких федеральных округах РФ. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края уточнила она

Ранее появились сведения, что по всей стране июнь будет аномально жарким. По словам синоптика, в центральных регионах РФ, в том числе Москве, температура июня, по предварительным данным, существенно не отклонится от нормы.

На остальной территории страны будет наблюдаться климатическая норма, только на западе Якутии и в континентальных районах Магаданской области прогнозируется более холодная погода, заявила Паршина.

Как уточнила синоптик, точный прогноз погодных аномальных явлений может быть дан только на ближайшие трое суток. На официальном сайте Гидрометцентра прогноз на июнь будет опубликован в конце мая.