Синоптики ФОБОС: в Москву придет аномальная жара в середине недели Синоптики ФОБОС спрогнозировали аномальную жару в Москве

Москва5 мая Вести.В столице России в ближайшие дни ожидается аномальная жара, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, кратковременный зной сменится ливнями с грозами, после которых станет прохладнее.

В Москве максимальная температура составит +24...26. В такой ситуации над регионом могут сформироваться очаги мощной облачности, несущие с собой кратковременные ливни и грозы. В пятницу-субботу к столице уже прорвутся тучи атмосферного фронта и под аккомпанемент дождей похолодает до +14...+16 пояснили синоптики

Ранее синоптики рассказали, что тепло вернется в столицу Крыма после ливней. Ближе к концу недели столбики термометров достигнут +23 градусов.