Синоптики ФОБОС: в среду и пятницу возможны рекорды жары в Москве Синоптики ФОБОС спрогнозировали рекордно жаркую температуру в Москве

Москва9 июн Вести.В российской столице в среду и пятницу, 10 и 12 июня, возможны рекордные жаркие температуры. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их словам, несколько прохладнее в Москве станет только в конце недели.

В Центральной России, повторюсь ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер. В Москве самая высокая вероятность увидеть молнии - сегодня, и в пятницу-субботу. В такой ситуации столицу тоже ждет субтропический зной - в полуденные часы +28...+31, в среду и пятницу даже возможны рекорды жары. Шансы на свежесть появятся лишь в конце недели сообщили метеорологи

На прошлой неделе сообщалось, что, начиная с 8 июня жара в Москве будет только усиливаться. При этом обильных осадков не прогнозируется.