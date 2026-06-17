В ближайшие дни в Москву вернется летняя жара Синоптики ФОБОС: в пятницу в Москве стартует потепление

Москва17 июн Вести.В пятницу, 19 июня, в столице ожидается стремительное потепление. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Согласно их прогнозу, 17 и 18 июня дождевые облака не позволят столбикам термометров подняться выше +17 градусов.

В пятницу количество туч на небосводе уменьшится, и стартует потепление. Погода будет набирать летние кондиции стремительно. Уже в субботу температурный режим вернется в рамки климата, а в воскресенье в мегаполисе даже станет теплее, чем положено – после полудня до +25 рассказали синоптики

Ранее сообщалось, в каких регионах сохранится жара на фоне похолодания. Отмечается, что данная погода меньше всего коснется восточной и южной частей Европейской России.