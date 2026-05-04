Заводченков: в ближайшие дни в Москве будет по-летнему тепло

Синоптик Заводченков: москвичей ожидают несколько дней летнего тепла Заводченков: в ближайшие дни в Москве будет по-летнему тепло

Москва4 мая Вести.Москву ожидает несколько дней летнего тепла. Температура приблизится к +25 градусам. Об этом сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

При этом метеоролог предупредил жителей столице о предстоящей в четверг грозе.

Москвичей ждут несколько дней уже не весеннего, а летнего тепла. Сегодня в мегаполисе +23°, а завтра и послезавтра +24-25°C. В четверг прогремит первая гроза этого теплого сезона, и под аккомпанемент небольших ливней показания термометров понизятся до +18-20°C сообщил он

Также Заводченков добавил, что, несмотря на летнее тепло, в Европейской части России местами прогнозируются осадки.

Что касается европейской части России, то здесь жара и солнце удержатся дольше. Фронты придут только в конце рабочей недели, ненастье ожидается в центральных районах, на востоке Русской равнины, а также в Арктике, где, как и в Сибири, возможны снегопады. Местами, в том числе в столичном регионе, дожди могут быть довольно сильными добавил синоптик

Ранее Заводченков сообщал, что ближе к 9 мая в Москве станет прохладнее. Во второй половине месяца, температура будет на 3-4 градуса ниже нормы, а к концу мая тепло вновь вступит в свои права.