Синоптик Заводченков: новая неделя в Москве будет еще жарче Потепление в Москве набирает обороты

Москва5 июн Вести.В начале новой недели жара в Москве будет усиливаться. Ожидается до +27…+28 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

По его словам, обильных осадков в столице России не прогнозируется.

В Москве потепление будет набирать обороты. Лишь сегодня грозовой ливень ограничит дневной прогрев 24 градусами. Затем вероятность осадков сократится до минимума. Так что показания термометров прибавят несколько градусов. А в понедельник-вторник в столице уже станет жарковато, после обеда +27...+28 сообщил он

Синоптик добавил, что в Санкт-Петербурге, наоборот, сегодня, 5 июня, воздух прогреется до аномальных +26...+27 градусов. К выходным над мегаполисом соберутся кучево-дождевые облака, и после ливней с грозами показания термометров понизятся до +23...+24.

Конец мая в Москве выдался по-осеннему прохладным. На пике похолодания температура составляла не более +11 градусов.