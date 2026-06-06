В Москве в начале новой недели будет жарче нормы на 7 градусов

Жара в Москве достигнет пика в понедельник В Москве в начале новой недели будет жарче нормы на 7 градусов

Москва6 июн Вести.В столице России ожидается потепление до +28 градусов в понедельник, 8 июня. Это на 7 градусов выше нормы на начало июня. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Согласно прогнозу синоптика, 9 июня местами в Москве пройдут дожди, что несколько освежит разогретый воздух.

В Москве пик потепления в понедельник, и столбики термометров поднимутся после субботних +25 до +28, это почти на 7 градусов жарче обычного. Только во вторник локальные грозовые дожди могут слегка освежить столичный воздух рассказал Заводченков

Ранее сообщалось, что чередования жары и прохладной погоды способствовали раннему появлению грибов в Подмосковье.