Москва8 июн Вести.Воздух в Москве прогреется до 31 градуса, жаркая погода будет держаться в столице до конца рабочей недели. Об этом синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов рассказал ИС "Вести".

Несмотря на жаркую погоду днем, ночью температура воздуха в Москве может опуститься до 10-15 градусов.

Такая жаркая погода начнется в понедельник и продлится практически до конца рабочей недели. Днем воздух будет достигать отметки плюс 30-31 градус, а ночью будет не ниже плюс 10-15 градусов в столичном регионе. Лишь в центре Москвы воздух не будет опускаться ниже плюс 18 даже ночью из-за влияния городского острова тепла сказал Максим Обухов

По его словам, со вторника, 9 июня, в Московской области возможны кратковременные дожди с грозами, непогода придет в Москву на день позже - в среду.

Антициклон будет постепенно отходить на восток европейской территории России, в связи с чем атмосферное давление понизится и возрастет вероятность кратковременных дождей с грозами. Прежде всего они будут наблюдаться в Московской области, начиная со вторника. В Москве в понедельник и вторник обойдется пока что без осадков добавил синоптик