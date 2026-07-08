В Московский регион к 10 июля придет жара до 31 градуса

Температура в Московском регионе может подняться к 10 июля до 31 градуса В Московский регион к 10 июля придет жара до 31 градуса

Москва8 июл Вести.Жара может прийти в Московский регион уже через два дня, к 10 июля.

Как сообщили ТАСС в Гидрометцентре, температура будет расти на фоне облачной погоды с прояснениями и осадков.

Днем в пятницу, 10 июля, температура воздуха в Москве может подняться до 25-27 градусов выше нуля, в Подмосковье воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов, на востоке области - до плюс 31 градуса сказал собеседник агентства

Ночью и днем в Московской области прогнозируется местами сильный дождь и ливень, а в Москве - дождь и гроза. Также к концу рабочей недели ожидается усиление ветра до 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.