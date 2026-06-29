Стало известно, как долго европейская жара продержится в столичном регионе Москвичей предупредили, что жара придет в столицу ненадолго

Москва29 июн Вести.К четвергу температура воздуха в Москве и области повысится до 30 градусов, однако уже в пятницу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что воздух в столичном регионе начнет прогреваться со вторника.

Мы будем ощущать это жаркое дыхание из Европы, где последнюю неделю присутствует изнуряющая, порой и рекордная жара, которой не было никогда за всю историю метеонаблюдений. Тем не менее, Москве такая жара не грозит, и, начиная с пятницы через регион прорвется холодный атмосферный фронт, пройдут освежающие грозовые дожди, и это собьет температурные показатели до положенной в это время года климатической нормы. Днем уже - 23-26 градусов заявил Евгений Тишковец

В предстоящие выходные он прогнозирует неустойчивую погоду в Москве. Ночами воздух будет остывать до 11-14 градусов, днем прогреваться до 20-23 градусов.

Ранее сообщалось, что аномально жаркая погода, от которой сейчас страдают европейские страны, в начале июля дотянется до Центральной России и в том числе до Московского региона. 1 и 2 июля в Москве и Подмосковье температура в дневные часы может подняться выше 30 градусов.