Москва5 авгВести.По-настоящему жаркие дни на этой неделе в московском регионе ожидаются в четверг и пятницу — до 32 градусов. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус в беседе с ИС "Вести".
Однако экстремальной изнуряющей жары, как в Европе, ожидать не стоит, обнадежил синоптик.
Оставшаяся часть нынешней недели в Москве будет очень теплой, но по-настоящему жаркими будут лишь два дня: четверг и пятницарассказал Леус
В пятницу характер погоды будет меняться. Регион попадет сначала в теплый сектор североатлантического циклона, а во второй половине дня с ливнями, грозами, местами с сильными порывистыми ветрами столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, добавил эксперт.
Однако до его подхода воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов. Это будет самый теплый день нынешней неделиотметил он
В субботу регион попадет в тыловую часть циклона, поэтому на фоне кратковременных дождей температура понизится, однако по-прежнему будет выше климатической нормы.
Днем в субботу в Москве 25-27 градусов, а в воскресенье чуть прохладнее, и также по-прежнему возможны кратковременные дожди, причиной которых станет другой циклон, приближающийся с юга. А дневная температура воскресного дня будет в пределах 22-24 градусовсообщил Леус
Период 30-градусной жары на этой неделе с большой долей вероятности будет последним за это лето. И хотя оставшаяся часть августа будет довольно теплой, по-настоящему жаркой погоды в этом сезоне больше не будет, заключил синоптик.