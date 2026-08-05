Синоптик спрогнозировал "по-настоящему жаркие" дни в столице на этой неделе

Синоптик рассказал о заключительной волне 30-градусной жары в Москве Синоптик спрогнозировал "по-настоящему жаркие" дни в столице на этой неделе

Москва5 авг Вести.По-настоящему жаркие дни на этой неделе в московском регионе ожидаются в четверг и пятницу — до 32 градусов. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус в беседе с ИС "Вести".

Однако экстремальной изнуряющей жары, как в Европе, ожидать не стоит, обнадежил синоптик.

Оставшаяся часть нынешней недели в Москве будет очень теплой, но по-настоящему жаркими будут лишь два дня: четверг и пятница рассказал Леус

В пятницу характер погоды будет меняться. Регион попадет сначала в теплый сектор североатлантического циклона, а во второй половине дня с ливнями, грозами, местами с сильными порывистыми ветрами столицу будет пересекать холодный атмосферный фронт, добавил эксперт.

Однако до его подхода воздух в Москве прогреется до 30-32 градусов. Это будет самый теплый день нынешней недели отметил он

В субботу регион попадет в тыловую часть циклона, поэтому на фоне кратковременных дождей температура понизится, однако по-прежнему будет выше климатической нормы.

Днем в субботу в Москве 25-27 градусов, а в воскресенье чуть прохладнее, и также по-прежнему возможны кратковременные дожди, причиной которых станет другой циклон, приближающийся с юга. А дневная температура воскресного дня будет в пределах 22-24 градусов сообщил Леус

Период 30-градусной жары на этой неделе с большой долей вероятности будет последним за это лето. И хотя оставшаяся часть августа будет довольно теплой, по-настоящему жаркой погоды в этом сезоне больше не будет, заключил синоптик.