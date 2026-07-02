В ночь на пятницу в Москве похолодает до 18 градусов

В пятницу в Московском регионе спадет жара, ожидаются грозовые ливни В ночь на пятницу в Москве похолодает до 18 градусов

Москва2 июл Вести.С пятницы в Московском регионе будет зафиксировано постепенное снижение температуры. На это повлияет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ливни, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что температура станет ощущаться комфортнее.

В ночь на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливнями написал он в своем Telegram-канале

Температура ночью составит от 18 до 21 градуса выше нуля, днем не превысит плюс 25 – плюс 28. Жара спадет также благодаря ветру, направление которого сменится на северо-западное.

В четверг же погода в столичном регионе будет пиковой по температурным значениям.