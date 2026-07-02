Москва2 июлВести.С пятницы в Московском регионе будет зафиксировано постепенное снижение температуры. На это повлияет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ливни, сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Он подчеркнул, что температура станет ощущаться комфортнее.
В ночь на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый освежающими грозовыми ливняминаписал он в своем Telegram-канале
Температура ночью составит от 18 до 21 градуса выше нуля, днем не превысит плюс 25 – плюс 28. Жара спадет также благодаря ветру, направление которого сменится на северо-западное.
В четверг же погода в столичном регионе будет пиковой по температурным значениям.