Синоптики прогнозируют дождь с грозой в Москве в конце недели

Москва1 июн Вести.В четверг и пятницу, а также в воскресенье в Москве ожидаются дождь с грозой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.

Вместе с этим он отметил, что в течение первой недели лета столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Таков прогноз для выходных.

В течение недели в Москве будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Исключением станут четверг, пятница и воскресенье, когда возможен дождь с грозой заявил метеоролог

Что касается температуры в ночное время, то минимальными значениями будут плюс 9 – плюс 14. В дневное время в будни температура составит порядка 18 – 23 градусов тепла.