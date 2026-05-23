В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в Москве в конце весны Синоптик Макарова: май в Москве завершится прохладной погодой

Москва23 мая Вести.Температура на 4-5 градусов ниже нормы и соответствующая началу мая прогнозируется в Москве на следующей неделе, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

В последующие дни (до конца следующей недели - ИФ) отставание от нормы составит порядка 4-5 градусов сказала Макарова

Ночью в субботу, 23 мая, прогнозируется кратковременный дождь. Днем – до плюс 25, возможна гроза.

В воскресенье из-за прихода циклона понижение температуры замедлится.

С 18 мая в Москве наблюдалась рекордная жара.