Москва16 мая Вести.Аномальная жара в Москве спадет к субботе, 23 мая. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на главного специалиста агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По словам специалиста, в начале следующей недели погоду в Московском регионе будет определять область повышенного атмосферного давления. Позднякова уточнила, что с юго-восточными потоками будет поступать перегретый воздух из Средней Азии.

Синоптик ожидает, что 18, 19, 20 и 21 мая температура будет выше нормы почти на семь градусов. В этот период времени может быть до 28–29 градусов тепла, уточнила собеседница журналистов.

К следующим выходным, 23 и 24 мая, температура понизится. Но, скорее всего, она вернется к климатической норме или даже останется чуть выше поделилась информацией Татьяна Позднякова

По ее словам, предварительный прогноз свидетельствует о том, что минимальная температура воздуха будет в пределах плюс 10–12 градусов, а максимальная - плюс 22–23 градуса.

Позднякова добавила, что быстрая смена погодных условий на жару может быть неблагоприятна для пожилых людей, детей и метеочувствительных людей.

Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об аномальной жаре до плюс 32 градусов.