Метеоролог Макарова: температура в Москве приблизится к норме, затем превысит ее

Окончательное потепление в столичном регионе произойдет до конца выходных Метеоролог Макарова: температура в Москве приблизится к норме, затем превысит ее

Москва2 мая Вести.В воскресенье, 3 мая, температура воздуха в столичном регионе приблизится к норме, а затем будет превышать ее на 3-4 градуса. Об этом рассказала ИС "Вести" ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

По словам Макаровой, второе и третье мая еще ярче проявят тенденцию к потеплению.

Днем в субботу в Москве плюс 13-15, в Подмосковье - 11-16 градусов, ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. В субботу без осадков, в воскресенье тоже без осадков, ночь еще немножко теплее - 3-5 градусов в Москве. А днем в воскресенье в Москве 18-20 градусов с умеренными южными ветрами, в Подмосковье - от 16 до 21 градуса, и нам вполне стоит поменять гардероб на по-настоящему весенний сообщила метеоролог

Следующая неделя, по словам Макаровой, также будет теплой, хотя и с некоторыми изменениями температуры. В воскресенье температура в Москве приблизится к норме, затем будет превышать норму на 3-4 градуса.

Начало недели теплое, ночью 7-12 градусов, днем 17-22, но уже местами добавятся кратковременные локальные дожди. В среду и четверг температура будет немножко пониже, до 20 градусов, дневная 15-20, но ночь еще относительно теплая - 6-11 градусов. И окончание рабочей недели, и 9 мая, по предварительным прогнозам, тоже теплые дни, хотя и более прохладные. Температура дневная - 13-18 градусов, но и эта температура выше нормы рассказала Марина Макарова

Теплая аномалия в Москве станет сокращаться ближе ко Дню Победы, а во второй половине мая ожидается арктическое вторжение, сообщил ранее ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.