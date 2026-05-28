Синоптик: москвичи дождутся потепления до 18 градусов к выходным Синоптик: на выходных воздух в Московском регионе потеплеет до 18 градусов

Москва28 мая Вести.В ближайшие выходные в Московском регионе ожидается заметное потепление: в субботу столбики термометров поднимутся до 15 градусов, а в воскресенье — до 18. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Тенденция на потепление действительно сохраняется. Рабочая неделя завершится холодной погодой, но в выходные мы почувствуем, что ее характер начинает меняться отметила синоптик

По ее словам, субботняя ночь еще будет прохладной: в Москве ожидается 4–6 градусов, по области — 2–7. Днем же воздух начнет прогреваться: в столице — до 13–15, в Подмосковье — до 10–15. В воскресенье местами возможен небольшой дождь, ночью температура составит 3–8 градусов, днем — 13–18.

Еще теплее будет в первый день лета, в понедельник: ночью 5–10, днем воздух прогреется до 15–20. При этом, уточнила Макарова, такая погода все равно останется ниже климатической нормы примерно на 3–4 градуса.