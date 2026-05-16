Температура в Москве в субботу достигнет 24 градусов

Синоптики прогнозируют в Москве в субботу до 24 градусов тепла

Москва16 мая Вести.Переменная облачность, преимущественно без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в столице в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем воздух в Москве прогреется до плюс 22–24 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 10 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу столбики термометров покажут от плюс 20 до плюс 25 градусов. Ночью ожидается похолодание до плюс 7 градусов.