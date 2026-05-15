Тишковец о погоде в Москве: на выходных ожидается до 28 градусов тепла Тишковец: воскресенье порадует москвичей 28 градусами тепла

Москва15 мая Вести.Над Москвой в ближайшие дни ожидаются массивы кучево-дождевых облаков, они принесут в сумме до 25% месячного объема влаги. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, дожди не смогут оказать заметного влияния на температурный режим.

В пятницу-субботу в столице ожидается плюс 21-22 градуса, а с воскресенья в мегаполисе потеплеет вообще до плюс 25-28 градусов рассказал Тишковец

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков сообщил, что москвичам следует ожидать потепление во второй половине недели. Согласно прогнозу синоптика, над Русской равниной сформируются устойчивые южные и юго-восточные потоки, так что в регион начнут поступать хорошо прогревшиеся воздушные массы, вследствие чего в Москве установится аномально теплая погода.