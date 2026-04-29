Синоптик Тишковец: в выходные воздух в Москве прогреется до +18 градусов

Тишковец: к концу недели в Москве температура воздуха поднимется до +18 градусов Синоптик Тишковец: в выходные воздух в Москве прогреется до +18 градусов

Москва29 апр Вести.Середина недели в столице еще отметится небольшими снежными осадками, но уже к выходным погода начнет меняться в сторону потепления, причем более быстрыми темпами. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, с приходом мая в Европейскую Россию хлынет атлантический воздух. Вначале он согреет лишь Северо-Запад, а в субботу-воскресенье весенняя погода вернется на большую часть региона.

В Москве в среду-четверг по-прежнему возможны небольшие снежные осадки, однако столбики термометров уже сумеют подняться со вчерашних плюс трех градусов до шести. В дальнейшем темпы потепления увеличатся, и в выходные воздух в мегаполисе сможет прогреваться до майских плюс 15–18 градусов рассказал синоптик

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина объяснила, с чем связаны капризы погоды в Москве.