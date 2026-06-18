Тишковец: осенняя прохлада в Москве задержится до конца недели Тишковец: лето вернется в столицу в воскресенье

Москва18 июн Вести.В Москве будет по-осеннему прохладно до конца текущей недели. Лето вернется в столицу в воскресенье. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он отметил, что температура воздуха начнет постепенно повышаться с пятницы, 19 июня. В начале следующей недели столбики термометров поднимутся выше +25 градусов.

Центральную Россию сегодня снова ждут дожди и осенняя прохлада - в Москве столбики термометров смогут подняться лишь до +16. Правда, затем тучи над мегаполисом начнут редеть, и температура пойдет вверх. В пятницу-субботу в мегаполисе уже +20...+21, в воскресенье воздух прогреется до +24, а в понедельник в столице даже станет жарковато - после обеда +26 пояснил метеоролог

Ранее сообщалось, что на 15 июня пришелся пик похолодания в Москве, температура воздуха опустилась ниже нормы на 2 градуса.