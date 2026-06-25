Заводченков сообщил о похолодании до субботы в российской столице

Синоптики спрогнозировали осеннюю прохладу в Москве до конца недели Заводченков сообщил о похолодании до субботы в российской столице

Москва25 июн Вести.В связи с вторжением на Русскую равнину скандинавского циклона, в столице России похолодает. Об этом заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Однако в воскресенье температурный режим начнет возвращаться в рамки климата.

В Центральной России грозовые дожди прогнозируются гораздо слабее, их суточная интенсивность не превысит 5-7 мм, и, повторюсь, главный эффект от вторжения скандинавского циклона - похолодание. Вплоть до субботы температура в Москве словно в начале сентября не превысит +18...+21, и только с воскресенья температурный режим в мегаполисе начнет возвращаться в рамки климата. В разгар дня на термометрах +23...+24 поделился метеоролог

Ранее в Москве температурный режим прогнозировался умеренно теплым. Днем было +22…+25 градусов.