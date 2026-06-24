Синоптики рассказали о плавных изменениях погоды в Москве Метеорологи: в Москве ожидается мягкий переход погодных условий

Москва24 июн Вести.Штормовая погода на Среднем Урале контрастирует с более умеренными процессами в европейской части страны. Об этом синоптики заявили ИС "Вести".

В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится неустойчивая с ливнями и грозами погода, в горах не исключены смерчи. В Москве, в свою очередь, грозовые дожди начнутся только в четверг, 25 июня, отметили специалисты.

[В столице] температурный режим прогнозируется умеренно теплым, днем плюс 22-25 градусов. Лишь в четверг-пятницу возможно кратковременное похолодание до плюс 18-20 градусов сказали метеорологи

В Сибири из-за вторжения субтропического воздуха сохранится аномальный зной. Тридцатиградусная жара охватит даже крайний север региона, добавили синоптики.