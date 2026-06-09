Москва9 июн Вести.На северо-западе Европейской России пройдут проливные дожди. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Метеорологи отметили, что на сегодняшний день обстановка в атмосфере изменится мало.

Массивы фронтальной облачности будут поливать дождями склоны Урала и северную половину Сибири, а в Европейской России в зоне ненастья окажется территория в полосе от арктического побережья до Причерноморья. Здесь самые сильные дожди ожидаются на северо-западе. В других районах ливни и грозы будут носить локальный и кратковременный характер, и не помешают солнцу прогревать воздух сообщили они

Из-за дождей на северо-западе Русской равнины на Урале сохранится прохладная погода.

В результате сегодня из-за дождевой облачности на Урале и северо-западе Русской равнины продолжит царить сравнительно прохладная погода - днем не выше +20...+25. А зоны аномального перегрева охватят средние и южные широты Европейской России, где будет +25...+30, и верховья Иртыша, Оби и Енисея – здесь воздух прогреется до +28...+33 добавили синоптики

В столице Сибири, напротив, жара бьет все рекорды. В регионе продолжает сохраняться экстремальный зной - в Новосибирске +30...+32. Однако ближе к концу недели в Сибирь прорвется холодный фронт, и температура понизится до +27...+28.