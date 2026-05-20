Москва20 мая Вести.В средних широтах и на севере Европейской России продолжится экстремально-знойная погода. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

По их прогнозам, температура войдет в рамки июня, характерного для Средиземноморья.

Погода в средних широтах и на севере Европейской России тоже останется по-своему экстремальной. Здесь и дальше будет царить аномальный зной. Так, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимутся более чем 7 градусов выше нормы - до +20...+25. А в Центральной России и Поволжье температура вообще войдет в рамки климата июньского Средиземноморья: +27...+32! В такой ситуации серия рекордов жары, стартовавшая накануне, продолжится. В среду метеостатистика может обновиться в Самаре, Туле, снова в Нижнем Новгороде и других городах сообщили синоптики

Москва не стала исключением. В российской столице жара продолжает бить рекорды. Ожидается, что 20 мая будет побит исторический температурный максимум, который держался с 1897 года.