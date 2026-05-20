Москва20 мая Вести.Сегодня, 20 мая, воздух в Москве прогреется до +31, однако ближе к выходным аномальная жара начнет спадать. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы "Вести" и Центра погоды ФОБОС.

Тем не менее, по их прогнозу, погода в Москве сегодня вновь будет бить рекорды. Специалисты ожидают, что будет превышен исторический максимум, который держался с 1897 года.

В Москве сегодня и завтра воздух продолжит прогреваться до +31. Так что опять есть шансы на обновление метеостатистики. Однако в пятницу в столице уже возможны локальные грозовые дожди, и они не дадут столбикам термометров подняться выше +29. В выходные в мегаполисе сохранится неустойчивая, с ливнями и грозами погода, и теплая аномалия еще сократится - днем до +23...+24 поделились они

Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупреждал москвичей об аномально жарких днях. По его прогнозам, жара будет усиливаться.