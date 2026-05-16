Москва16 мая Вести.На следующей неделе в Москве начнется метеорологическое лето, столбики термометров могут подняться выше 30-ти градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, сообщает ИС "Вести".

По словам Заводченкова, на неделе с 18 мая в столице столбики термометров поднимутся до +29…+31 градуса, из-за чего возможны первые майские рекорды максимальной температуры.

И самая главная новость – благодаря потеплению атмосферные процессы в центре страны к началу новой недели перейдут в условия метеорологического лета. Принято считать, что за начало этого сезона принимается устойчивый переход средней суточной температуры выше +15, в этом году он состоится уже к 18 мая, почти на декаду раньше многолетних сроков сообщил синоптик

Заводченков также рассказал, что на предстоящих выходных 16-17 мая в Москве ожидаются скоротечные ливни и грозы.