Москва29 июн Вести.В последний июньский день на территорию Европейской России придет европейская жара. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Он объяснил, что аномальный зной на европейский континент изначально пробился из Африки, а после попал внутрь обширного малоподвижного антициклона. Сейчас его начали теснить атлантические вихри на восток. Из-за них во Франции, Германии, в Альпах и Скандинавии сегодня пройдут небольшие освежающие дожди.

Также осадки ожидаются на большей части Русской равнины, ведь пока еще наша страна остается во власти ненастных циклонов. Наиболее интенсивные ливни, более трети месячной нормы за сутки пройдут на юге Урала и в Предуралье, а со вторника в Европейской России уже будет европейская жара. К счастью, горячий африканский воздух к тому времени успеет остыть. И такого безумного зноя, как в Старом свете, нам бояться не стоит. Тем не менее показания термометров заметно превысят климатическую норму. В центре на северо-западе и на юге будет выше +25°; в Крыму и Запорожье, в Херсонской области, за +30. В Калининграде зной продержится совсем недолго, сегодня в городе еще +31 и солнечно. Но затем небо укроют тучи, и, как это часто бывает, после сильных потеплений загремят грозы. До пятницы на берегах Балтики +21…+26 рассказал он

На этой неделе в Москве температура тоже превысит норму. В Москве во вторник и среду столбики термометров поднимутся до +27…+29.