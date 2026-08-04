Москва4 авг Вести.География жары в конце текущей недели расширится на 500 километров на север, до верховий Волги. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По словам синоптика, сейчас в полной мере ощутить европейский зной могут только жители южных регионов, где столбики термометров поднимаются до +33...+38. В средней полосе воздух прогревается до +25...+30, а в северной части Русской равнины – в Поморье и Карелии – вполне комфортные +18...+23 градуса.

В конце рабочей недели география жары заметно расширится. Например, если сегодня выше +30 будет лишь в Черноземье и Южной России, то уже в четверг граница этой зоны пробьется на 500 километров севернее, вплоть до верховий Волги. В эпицентре зноя по-прежнему останется юг страны, здесь столбики термометров будут колебаться в диапазоне от +35 до +40 пояснил Тишковец

Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Вадим Заводченков рассказал, что на большей части европейской территории России в августе сохранится вполне комфортная погода. Однако, по его словам, ожидается небольшое похолодание, которое будет обусловлено поступление прохладного воздуха из Скандинавии.