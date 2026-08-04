Тишковец: в центральной России до конца недели будет жарко и сухо В Центральной России столбики термометров поднимутся до +31

Москва4 авг Вести.Повышение температуры воздуха до +31 градуса ожидается в центральной России в ближайшие несколько дней. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, осадков в регионе пока не предвидится.

Атмосфера с каждым днем будет раскаляться. В результате к четвергу температура повысится с сегодняшних +27 до +31. В пятницу жара еще сохранится, но в регион уже начнут пробиваться облачные поля грозового фронта, и в субботу посвежеет до +26 рассказал Тишковец

Синоптик также рассказал, куда дотянется жара в конце недели. В некоторых регионах ожидается до +38 градусов.