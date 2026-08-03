В центре России в четверг-пятницу могут пройти локальные ливни и прогремят грозы

Тишковец: в понедельник в Москве жара немного спадет, ожидается до +26 В центре России в четверг-пятницу могут пройти локальные ливни и прогремят грозы

Москва3 авг Вести.В ближайшие дни на территории Центральной России сохранится преимущественно ясная погода. Температура воздуха в столице ожидается от плюс 26 до 30 градусов. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, кратковременное ухудшение метеоусловий ожидается в четверг и пятницу: в эти дни возможны в ЦФО локальные ливни и грозы, вызванные прохождением разрозненных кучево-дождевых облаков.

В Центральной России в ближайшие дни будет преобладать солнечная погода, и только в четверг-пятницу над регионом могут появиться разрозненные массивы кучево-дождевой облачности, несущие локальные ливни и грозы. А сегодня в Москве после полудня около +26, а уже с завтрашнего дня столбики термометров снова приблизятся к 30 градусам рассказал Тишковец

Ранее сообщалось, что из-за жары в Москве на станциях метро инспекторы ЦОМП раздают воду пассажирам.