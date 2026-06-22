Тишковец рассказал о погоде в столице на неделе

Тишковец: в Москве воздух прогреется до +24 градусов в начале текущей недели Тишковец рассказал о погоде в столице на неделе

Москва22 июн Вести.Жителей Центральной России ожидает неустойчивая с локальными ливнями и грозами погода. Об этом рассказал ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

В Москве во вторник и среду существенные осадки маловероятны. В первые дни недели воздух столицы, как и положено в это время года, сможет прогреваться до +23-24. Но в четверг-пятницу дождевых туч станет больше, и показания термометров понизятся до +20-21 отметил Тишковец

Ранее россиянам рассказали, как повышение температуры Тихого океана скажется на погоде. На Земле началось особенно мощное климатическое явление под названием Эль-Ниньо, в России его последствия будут менее серьезными.