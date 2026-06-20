Москва20 июн Вести.На Земле началось особенно мощное климатическое явление под названием Эль-Ниньо, когда температура центральной части Тихого океана становится теплее обычного. Традиционно ученые указывают, что от воздействия этого феномена могут пострадать Австралия, Индонезия, Южная Африка и Латинская Америка, однако в России последствия Эль-Ниньо будут менее серьезными. Подробнее в интервью ИС "Вести" рассказал доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

В целом Эль-Ниньо способно отрицательно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, особенно в тех регионах мира, где земледелие зависит от дождей, а также может негативно сказаться на рыболовстве, так как нарушит морские экосистемы и сократит запасы рыбы, рассказал эксперт.

Для Российской Федерации оно ожидается, что будет менее серьезным. … На юге России теоретически возможны риски засухи и неурожаев. В Сибири, Дальнем Востоке некоторые ученые предполагают, что могут быть подтопления, сильные ливневые явления. В Центральной России – это такое интересное лето, когда у вас может быть тепло, то начинаются какие-то ливни, может быть грозы, может быть смерчи рассказал Пинаев

Официально ученые зафиксировали начало Эль-Ниньо 16 июня, выполненные спутником Sentinel-6 наблюдения показали, что феномен продолжает усиливаться. Специалисты предупредили, что в этом году Эль-Ниньо может стать одним из самых сильных в истории.