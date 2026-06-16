Москва16 июн Вести.На Земле началось особенно мощное климатического явления под названием Эль-Ниньо. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на Австралийское бюро метеорологии. Речь идет о повышении температуры поверхности воды в центральной части Тихого океана, что в итоге может привести к засухам, пожарам и неурожаю в восточной и юго-восточной частях Австралии.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США, в свою очередь, сообщает, что с вероятностью в 63% нынешний Эль-Ниньо станет самым сильным с 1950 года.

Уточняется, что в предыдущий раз это климатическое явление было зафиксировано в 2023-2024 годах.

Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус заявил, что Эль-Ниньо может усилить проблемы мировой экономики. Синоптик пояснил, что это климатическое явление способно отрицательно повлиять на урожайность таких важных культур, как пшеница, кукуруза, рис и соя. Особенно в тех регионах мира, где земледелие зависит от дождей.

Кроме того, Эль-Ниньо может негативно сказаться и на рыболовстве, так как нарушит морские экосистемы и сократит рыбные запасы.