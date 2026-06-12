Guardian: крупнейшее с 1950 года явление Эль-Ниньо может обрушиться на Землю

Метеорологи предупредили о возможном крупнейшем Эль-Ниньо с 1950 года Guardian: крупнейшее с 1950 года явление Эль-Ниньо может обрушиться на Землю

Москва12 июн Вести.Метеоявление Эль-Ниньо ("Мальчик") , которое возникло из-за потепления Тихого океана, грозит обрушиться на Землю с огромной силой. Об этом пишет британская The Guardian.

Согласно данным метеорологов, подобный явственный климатический цикл может усугубить глобальное потепление, уже вызванное глобальным потеплением, и стать причиной экстремальных погодных явлений по всему миру.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) официально заявило о наступлении Эль-Ниньо. По прогнозу ведомства, вероятность того, что явление достигнет рекордной интенсивности в конце осени и первой половине зимы, составляет 63%. В этом случае Эль-Ниньо может войти в число крупнейших с 1950 года.

По словам климатологов, теплые воды Эль-Ниньо способны быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане.

Много дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих местах по всему миру сказала климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер

Как следовало из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и комментариев экспертов, из-за Эль-Ниньо мир может столкнуться с масштабными климатическими аномалиями, включая засухи, наводнения и снижение урожайности в разных странах.