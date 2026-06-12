Москва12 июнВести.Метеоявление Эль-Ниньо ("Мальчик") , которое возникло из-за потепления Тихого океана, грозит обрушиться на Землю с огромной силой. Об этом пишет британская The Guardian.
Согласно данным метеорологов, подобный явственный климатический цикл может усугубить глобальное потепление, уже вызванное глобальным потеплением, и стать причиной экстремальных погодных явлений по всему миру.
Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) официально заявило о наступлении Эль-Ниньо. По прогнозу ведомства, вероятность того, что явление достигнет рекордной интенсивности в конце осени и первой половине зимы, составляет 63%. В этом случае Эль-Ниньо может войти в число крупнейших с 1950 года.
По словам климатологов, теплые воды Эль-Ниньо способны быстро ухудшить ситуацию в Тихом океане.
Много дополнительного тепла на поверхности приводит к множеству экстремальных явлений во многих местах по всему мирусказала климатолог из Университета Кларка Эбби Фрейзер
Как следовало из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и комментариев экспертов, из-за Эль-Ниньо мир может столкнуться с масштабными климатическими аномалиями, включая засухи, наводнения и снижение урожайности в разных странах.