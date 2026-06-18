Москва18 июн Вести.Официальное начало феномена "Эль-Ниньо"-2026 было зафиксировано 16 июня. Спустя два дня вода в Тихом океане продолжает нагреваться. Наблюдения за поверхностью океана, выполненные спутником Sentinel-6 в июне 2026 года показали, что феномен продолжает усиливаться. Ученые предупреждают, что "Эль-Ниньо" может обрести катастрофические последствия, превзойдя масштабы предыдущих феноменов, получивших название "Эль-Ниньо-Годзилла".

Вероятность усиленного развития "Эль‑Ниньо" значительно возросла. Явление может обрести масштабы «Эль‑Ниньо‑Годзиллы» с аномалией температуры выше 3 градусов предупреждает Метеорологический центр Хадли в Великобритании

Российский центр погоды ФОБОС также отмечал, что уже к 14 июня температура поверхности океана в регионе "Эль-Ниньо" составила 29,32°C. По мнению синоптиков, это колоссальный скачок — более чем на 3,57°C всего за пятимесячный период наблюдений.

14 июня 2026 года среднемировая температура поверхности моря достигла 20,98°C. Это абсолютный температурный рекорд для данного времени года. К настоящему моменту температура океана в 2026 году вышла на самый высокий уровень в истории наблюдений для этой календарной даты отметили синоптики

18 июня вышел доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), из которого следует, что метеоявление "Эль-Ниньо" может полностью погубить урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде, что приведет к взлету мировых цен на сахар.

"Эль-Ниньо" - это климатический феномен аномального повышения температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной частях тропической зоны Тихого океана. Явление влияет на погоду во всем мире, провоцируя катастрофические явления в виде циклонов, засух, наводнений и лесных пожаров.

Три самых сильных Эль‑Ниньо за историю наблюдений пришлись на 1982–1983, 1997–1998 и 2015–2016 годы.