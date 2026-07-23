Москва23 июлВести.Нынешнее метеоявление Эль-Ниньо может достичь экстремальных масштабов, на это указывают несколько факторов, сообщила РИА Новости австралийский климатолог Андреа Тащетто.
При возникновении Эль-Ниньо температура воды в экваториальной части Тихого океана достигает аномально высоких значений. Это приводит к изменениям взаимодействия океана и атмосферы и может вызвать климатические сдвиги по всему миру: в одних регионах возрастает вероятность засухи, в других — более интенсивных осадков.
Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Nino 3.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньорассказала доцент Университета Нового Южного Уэльса
Среди ключевых факторов, свидетельствующих о дальнейшем развитии явления, эксперт выделила значительный запас тепла (превышение нормы сразу на пять градусов) в подповерхностных слоях в восточной части Тихого океана.
Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градусапояснила Тащетто
Кроме того, процесс потепления поддерживается изменениями в атмосфере. Ветры над Тихим океаном смещаются и способствуют дальнейшему нагреву воды. Одновременно над Индонезией наблюдается сокращение облачности, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) свидетельствует об ослаблении привычной атмосферной циркуляции в регионе.
Ранее Тащетто предположила, что пик интенсивности Эль-Ниньо придется на декабрь 2026 года, после чего метеоявление начнет ослабевать.