Климатолог предупредила об усилении Эль-Ниньо до экстремального уровня Климатолог не исключила усиления Эль-Ниньо до экстремального уровня

Москва23 июл Вести.Нынешнее метеоявление Эль-Ниньо может достичь экстремальных масштабов, на это указывают несколько факторов, сообщила РИА Новости австралийский климатолог Андреа Тащетто.

При возникновении Эль-Ниньо температура воды в экваториальной части Тихого океана достигает аномально высоких значений. Это приводит к изменениям взаимодействия океана и атмосферы и может вызвать климатические сдвиги по всему миру: в одних регионах возрастает вероятность засухи, в других — более интенсивных осадков.

Прогноз Бюро метеорологии Австралии указывает, что потепление в центральной части Тихого океана по относительному индексу Nino 3​​​.4 превысит три градуса. Такие показатели соответствуют критериям экстремального Эль-Ниньо рассказала доцент Университета Нового Южного Уэльса

Среди ключевых факторов, свидетельствующих о дальнейшем развитии явления, эксперт выделила значительный запас тепла (превышение нормы сразу на пять градусов) в подповерхностных слоях в восточной части Тихого океана.

Это означает, что любая вода, поднимающаяся к поверхности, сейчас теплее обычного. Температура поверхности моря у побережья Южной Америки уже выше обычной на три-четыре градуса пояснила Тащетто

Кроме того, процесс потепления поддерживается изменениями в атмосфере. Ветры над Тихим океаном смещаются и способствуют дальнейшему нагреву воды. Одновременно над Индонезией наблюдается сокращение облачности, а отрицательный индекс Южного колебания (SOI) свидетельствует об ослаблении привычной атмосферной циркуляции в регионе.

Ранее Тащетто предположила, что пик интенсивности Эль-Ниньо придется на декабрь 2026 года, после чего метеоявление начнет ослабевать.