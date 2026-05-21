В мире опасаются развития одного из сильнейших Эль-Ниньо в истории

Москва21 мая Вести.Мир столкнулся с риском развития одного из самых мощных климатических явлений Эль-Ниньо ("Мальчик") за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) и комментарии экспертов.

По прогнозам синоптиков, температура воды в экваториальной части Тихого океана уже осенью может превысить норму более чем на три градуса. Специалисты предупреждают, что это способно привести к масштабным климатическим аномалиям, включая засухи, наводнения и снижение урожайности в разных странах.

Эль-Ниньо - один из самых опасных климатических факторов для мирового сельского хозяйства. Главный риск - не локальный неурожай, а синхронное падение урожайности в нескольких странах одновременно сообщил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков

Эксперты проводят параллели с Эль-Ниньо 1877-1878 годов, это природное явление считается самым разрушительным за всю историю наблюдений. Тогда климатические изменения спровоцировали сильнейшие засухи и массовый голод в ряде регионов мира. Специалисты отмечают, что нынешнее потепление атмосферы и океанов может усилить последствия природного явления.

Ранее, сообщает ТАСС, ученые из России установили, что два ключевых климатических явления, тихоокеанский Эль-Ниньо и Северо-Атлантическая температурная изменчивость, взаимно усиливают связанные с ними цикличные колебания температур и климата планеты. Эти данные привела пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).