Заводченков сообщил, что с мая по июль в России прогнозируется аномальное тепло Заводченков: летом температура воздуха почти на всей планете будет выше нормы

Москва25 апр Вести.Возвращение природного феномена Эль-Ниньо повлияет на повышение температуры почти во всем мире. В России с мая по июль прогнозируются аномально высокие значения, заявил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Россиянам, особенно тем, кто проживает в средних широтах, стоит готовиться к жаркому летнему сезону, подчеркнул синоптик.

Что касается территории России, то здесь также прогнозируется аномальное тепло. Вероятность чуть более умеренная, чем в тропиках, поэтому ждать экстремального пекла каждый день не стоит. Но то, что май-июль в целом окажутся теплее климатической нормы, – практически решенный вопрос. Природа намекает, что пора готовиться к жаркому сезону, особенно жителям средних широт рассказал Заводченков

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует возвращение явления Эль-Ниньо, который сопровождается повышением мировых температур. Эксперты уже фиксируют быстрый рост температуры поверхности в экваториальной части Тихого океана. По их оценкам, такая динамика "указывает на вероятное возвращение условий Эль-Ниньо в мае-июле 2026 года".