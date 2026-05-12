Москва12 маяВести.Земля в течение ближайших месяцев может столкнуться с одним из самых мощных проявлений природного феномена Эль-Ниньо — аномального потепления вод Тихого океана, который способен вызвать продолжительные волны жары, масштабные наводнения и изменения погоды в различных регионах планеты в текущем столетии.
Об этом говорится в материале портала New-Science.ru, который специализируется на новостях, связанных с научными открытиями, высокими технологиями и космосом.
Согласно данным, приведенным в публикации, вероятность возвращения Эль-Ниньо к июню 2026 года составляет около 70%. При таком развитии событий это явление может стать одним из самых интенсивных за всю историю климатических наблюдений.
О том, что ближайший Эль-Ниньо может стать самым мощным за последнее десятилетие, еще весной предупредил специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.